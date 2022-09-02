 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Другое     02.09.2022 11:41

«Динамо» выступило с заявлением о переговорах с «Челси» по переходу Захаряна

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  Арсен Захарян  трансферы 

2 сентября. Mossovetinfo.ru — Лучший молодой игрок прошлого сезона Арсен Захарян останется в составе «Динамо», сообщается в официальном telegram-канале московского клуба.

Как говорится в сообщении, в конце августа «Динамо» получило предложение английского клуба «Челси» по поводу перехода Захаряна. Переговоры шли несколько дней, однако из-за ряда «технических сложностей» осуществить переход в летнее трансферное окно оказалось невозможным. В результате было принято решение о том, что Захарян остается в «Динамо».

В то же время, «Чемпионат» сообщает, что клубы фактически договорились о переходе Захаряна, футболист останется в «Динамо» в фактической аренде, до тех пор, пока «Челси» не переведет москвичам деньги за трансфер. По данным издания, официально Захарян перейдет в английский клуб в зимнее трансферное окно.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  Арсен Захарян  трансферы 

Возврат к списку

Лента новостей

11:41 Другое «Динамо» выступило с заявлением о переговорах с «Челси» по переходу Захаряна

10:48 Город (Москва и область) Федеральные и частные клиники Москвы могут автоматически сообщать в школы о болезни ребенка

09:38 Общество В Москве 2 сентября будет прохладно, пройдут кратковременные дожди

18:25 В России На портале Госуслуг открылась форма подачи заявления для голосования на дому

17:16 Общество Прощание с Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября

Актуальные материалы

09:35 В России Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru