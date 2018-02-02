Другие материалы
-
Другое
03.02.2018, 14:07
Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья отнесены к энедемичным территориям по клещевому энцефалиту - Роспотребнадзор
3 февраля. Mossovetinfo.ru – Дмитровский и Талдомский районы Московской области отнесены к энедемичным территориям по клещевому энцефалиту, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере за...
-
Другое
03.02.2018, 09:41
Россиянин Левашов сегодня экстрадирован из Испании в США где сегодня предстанет перед судом
3 февраля. Mossovetinfo.ru – Российский гражданин Петр Левашов сегодня экстрадирован из Испании и предстанет сегодня перед судом в американском штате Коннектикуте в Бриджпорте, - говорится в распростр...
-
Другое
02.02.2018, 10:19
На японской бирже хакеры украли криптовалюты на 534 миллионов долларов
2 февраля. Mossovetinfo.ru - Кража хакерами виртуальной валюты NEM на сумму 54 миллиарда иен (около 534 миллионов долларов) стала причиной к проведению обысков в главном офисе криптовалютной биржи Coi...