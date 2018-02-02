Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья отнесены к энедемичным территориям по клещевому энцефалиту - Роспотребнадзор

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Дмитровский и Талдомский районы Московской области отнесены к энедемичным территориям по клещевому энцефалиту, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (Роспотребнадзор).



В опубликованном Роспотребнадзором Перечене административных территорий субъектов Российской Федерации, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту в 2017 году из 53 административных территорий Московской области только 2 являются эндемичными: Дмитровский и Талдомский.

Территория города Москвы также НЕ относится к эндемичным территориям по клещевому энцефалиту - согласно опубликованному Перечню и Приложению к письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.01.2018 № 01/1205-2018-32



Справка ИА «Моссовет»: Эндемичная территория — это территория, к которой постоянно приурочена инфекционная болезнь человека, что обусловлено природными и социальными факторами - заболевание в этом районе устойчиво существует уже много лет.