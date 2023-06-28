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До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане
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Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»
29 июня — Mossovetinfo.ru — Обломки искореженного судна доставлены на берег в Ньюфаундленде (Канада) после того, как ...
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Развитие искусственного интеллекта может привести к «вымиранию» человечества - специалисты по ИИ
28 июня — Mossovetinfo.ru — Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта (ИИ) предупреждают, что он ...