До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

29 июня — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч, сообщила пресс-служба президент Казахстана.



При этом допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части с соблюдением условий, вводимых законом:



— достижение 18-летнего возраста;

— наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории;

— наличие застегнутого шлема;

— наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств при передвижении в темное время суток.



Также вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.



Сегодня, 29 июня, в Новосибирске полиция ищет подростка на самокате, который наехал на группу пешеходов на тротуаре и сбил пожилую женщину 1937 года рождения, она находится в больнице. Об этом сообщает региональная ГИБДД.