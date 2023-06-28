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Другое     29.06.2023 16:42

До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

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Теги:  самокаты  тротуары  скорость  правила  ограничения  требования  Казахстан  закон 

29 июня — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч, сообщила пресс-служба президент Казахстана.

При этом допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части с соблюдением условий, вводимых законом:

— достижение 18-летнего возраста;
— наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории;
— наличие застегнутого шлема;
— наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств при передвижении в темное время суток.

Также вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

Сегодня, 29 июня, в Новосибирске полиция ищет подростка на самокате, который наехал на группу пешеходов на тротуаре и сбил пожилую женщину 1937 года рождения, она находится в больнице. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

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Карта места

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Теги: 
самокаты  тротуары  скорость  правила  ограничения  требования  Казахстан  закон 

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