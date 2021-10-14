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Другое     14.10.2021 16:48

Доллар упал до минимума с 27 июля 2020 года

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Теги:  биржа  валюта  торги 

14 октября. Mossovetinfo.ru — В ходе торгов на Московской бирже доллар опустился до минимума с 27 июля 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Сообщается, что доллар по сравнению с предыдущим днем «подешевел» на 43,5 копейки и опустился до уровня 71,535 рубля за доллар. В свою очередь, евро упал на 44,5 копейки - до уровня 83,03 рубля за евро.


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Теги: 
биржа  валюта  торги 

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