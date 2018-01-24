Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Другое     24.01.2018 20:54

Дуня Миятович избрана комиссаром Совета Европы по правам человека

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Миятович  ПАСЕ  еврокомиссар  омбудсмен 

24 января. Mossovetinfo.ru – Новым комиссаром по правам человека Совета Европы стала бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

Она одержала победу во втором туре голосования, который состоялся 24 января. Днем ранее ни одному из кандидатов не удалось набрать большинства для победы в первом туре.

За Миятович проголосовали 107 депутатов. Докладчик ПАСЕ по выполнению решений Европейского суда по правам человека Пьер-Ив Ле Борн получил 103 голоса.

Комиссар избирается сроком на шесть лет, мандат начнет действовать с 1 апреля.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Миятович  ПАСЕ  еврокомиссар  омбудсмен 

Возврат к списку

Лента новостей

21:47 Происшествия Автомобиль врезался в остановку в центре Москвы, один человек погиб

20:54 Другое Дуня Миятович избрана комиссаром Совета Европы по правам человека

20:46 Общество Собянин: московское образование - одно из лучших в мире

20:30 Город Собянин назвал сроки строительства Большой кольцевой линии метро

20:26 Город Весь подвижной состав в московском метро будет обновлен за 5-6 лет

Актуальные материалы

21:23 Город Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»

17:46 Город Адреса домов для переселения по программе реновации в 2018 году

13:20 Город Первый дом по программе реновации начнут заселять в феврале

10:46 Город Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире

10:32 Город Флагманские МФЦ откроются в каждом округе Москвы

00:36 Общество Финансовая база местного самоуправления показывает уровень недоверия власти к гражданам – Явлинский

14:58 В России «Движение вверх» стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд рублей

11:37 В России На территории Московской области проводятся работы по дегазации двух мусорных полигонов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru