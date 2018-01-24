Дуня Миятович избрана комиссаром Совета Европы по правам человека

24 января. Mossovetinfo.ru – Новым комиссаром по правам человека Совета Европы стала бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.



Она одержала победу во втором туре голосования, который состоялся 24 января. Днем ранее ни одному из кандидатов не удалось набрать большинства для победы в первом туре.



За Миятович проголосовали 107 депутатов. Докладчик ПАСЕ по выполнению решений Европейского суда по правам человека Пьер-Ив Ле Борн получил 103 голоса.



Комиссар избирается сроком на шесть лет, мандат начнет действовать с 1 апреля.