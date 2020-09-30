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Другое     30.09.2020 14:30

Дюков: РФС не рассматривает вопрос приостановки чемпионата России из-за коронавируса

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Теги:  РФС  футбол  чемпионат России по футболу  коронавирус  приостановка 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - На данный момент Российский футбольный союз не рассматривает вопрос приостановки чемпионата России по футболу из-за коронавируса, сообщает telegram-канал «Ложа прессы» со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.

Кроме того, по словам Дюкова, РФС пока не видит причин, чтобы проводить матчи чемпионата без зрителей. При этом глава РФС подчеркнул, что окончательное решение о допуске зрителей на матчи принимают региональные власти.

В России в сентябре наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. За последние сутки был выявлен 8 481 новый случай заражения. Уровень смертности от коронавируса достиг показателей середины июля.


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Теги: 
РФС  футбол  чемпионат России по футболу  коронавирус  приостановка 

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