5 июня. Mossovetinfo.ru – Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на четырехлетний срок, соответствующее решение было принято на конгрессе ФИФА в Париже.



49-летний швейцарец был единственным кандидатом на пост президента организации. Международную федерацию футбола Инфантино возглавил в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера, покинувшего свой пост в результате большого коррупционного скандала.



Делегаты конгресса отказались при выборах президента от бумажного голосования, по предложению совета ФИФА они переизбрали Инфантино путем аккламации – то есть с помощью аплодисментов.