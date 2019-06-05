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Другое     05.06.2019 12:43

Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

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Теги:  ФИФА  футбол  Джанни Инфантино  выборы 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на четырехлетний срок, соответствующее решение было принято на конгрессе ФИФА в Париже.

49-летний швейцарец был единственным кандидатом на пост президента организации. Международную федерацию футбола Инфантино возглавил в 2016 году, сменив на этом посту Йозефа Блаттера, покинувшего свой пост в результате большого коррупционного скандала.

Делегаты конгресса отказались при выборах президента от бумажного голосования, по предложению совета ФИФА они переизбрали Инфантино путем аккламации – то есть с помощью аплодисментов.


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Теги: 
ФИФА  футбол  Джанни Инфантино  выборы 

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