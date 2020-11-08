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Другое     08.11.2020 14:11

Дзюба после появления интимного видео в сети не будет вызван в сборную России

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Теги:  Артем Дзюба  Дзюба  сборная России по футболу  футбол  спорт  Черчесов  Станислав Черчесов 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Нападающий Артем Дзюба не будет вызван в сборную России на ноябрьские матчи. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Ранее в сети появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы, которое вызвало шикрой общественный резонанс.

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Теги: 
Артем Дзюба  Дзюба  сборная России по футболу  футбол  спорт  Черчесов  Станислав Черчесов 

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