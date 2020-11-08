Дзюба после появления интимного видео в сети не будет вызван в сборную России

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Нападающий Артем Дзюба не будет вызван в сборную России на ноябрьские матчи. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.



Ранее в сети появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы, которое вызвало шикрой общественный резонанс.

