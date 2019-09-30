3 октября. Mossovetinfo.ru – Как сэкономить на отоплении и избежать лишних трат на оплату услуг ЖКХ рассказали эксперты, которых опросили РИА Новости.



Наиболее эффективным способом сэкономить на оплате отопление по мнению экспертов является установка индивидуального счетчика тепла, который поможет регулировать температуру батарей в квартире. Установка счетчика позволяет получить объективную картину затрат на отопление.



Кроме того, для экономии на оплате тепла необходимо следить за целостностью всех систем, чтобы избежать теплопотерь. Это касается в том числе владельцев частных домов. Грамотное утепление помещений и труб позволяет снизить температуру в батареях. А снижение температуры в комнате всего на 1 градус позволяет получить экономию по счетам на отопление в 7%.