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03.10.2019, 09:50
Эксперты рассказали о способах сэкономить на отоплении
3 октября. Mossovetinfo.ru – Как сэкономить на отоплении и избежать лишних трат на оплату услуг ЖКХ рассказали эксперты, которых опросили РИА Новости. Наиболее эффективным способом сэкономить...
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02.10.2019, 09:42
Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси
2 октября. Mossovetinfo.ru – Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на родственников музыканта. Сообщаетс...
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30.09.2019, 13:11
Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Шотландией и Кипром
30 сентября. Mossovetinfo.ru – Назван состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает РФС. Всего в списке 25 ...