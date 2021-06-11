Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на чемпионат Европы

11 июня. Mossovetinfo.ru — Футболист сборной России Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса, сообщается в telegram-канале сборной России.



Ранее стало известно, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус, он был изолирован от команды. Повторный тест подтвердил, что футболист заразился коронавирусом.



Сообщается, что вместо Мостового в сборную будет вызван защитник «Динамо» Роман Евгеньев.



Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. Сборная России первый матч на турнире сыграет в субботу, 12 июня, против сборной Бельгии. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.