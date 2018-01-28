Facebook запретил на своих площадках размещать рекламу любых криптовалют

31 января. Mossovetinfo.ru – Facebook запретил на своих площадках размещать рекламу любых криптовалют, поскольку она часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, говорится в сообщении директора по продуктовой линейке Facebook на сайте соцсети.



Многие компании, которые сейчас рекламируют эти инструменты, работают недобросовестно, отмечается в сообщении.



Запрет касается размещения рекламы любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках – самом Facebook, Instagram и Audience Network.



Между тем сегодня курс биткойна второй раз за январь опускался ниже 10 тысяч долларов.