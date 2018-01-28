Другие материалы
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Другое
31.01.2018, 10:21
Facebook запретил на своих площадках размещать рекламу любых криптовалют
31 января. Mossovetinfo.ru – Facebook запретил на своих площадках размещать рекламу любых криптовалют, поскольку она часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами п...
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Другое
29.01.2018, 17:53
Детеныш мини-антилопы родился в Московском зоопарке
29 января. Mossovetinfo.ru – Детеныш мини-антилопы родился в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте зоопарка. Миниатюрные африканские антилопы приехали в Московский зоопарк в 2015 г...
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Другое
28.01.2018, 11:18
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Москве
28 января. Mossovetinfo.ru - Названы Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве. Об этом сообщает «Автостат». Первое место занял Hyundai Creta (7,6 тысячи штук), второе - Volksw...