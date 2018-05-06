6 мая. Mossovetinfo.ru – Временные фан-зоны и шатры к чемпионату мира в Москве будут готовы к 25 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс.\
Он отметил, что только на территории «Лужников» планируется установить около 125 тысяч квадратных метров временных сооружений. Часть из них после чемпионата мира могут сохранить.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.
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