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Другое     23.06.2024 09:32

FT: Сербия за 2 года экспортировала союзникам Украины боеприпасы на 800 млн евро

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Теги:  Сербия  Украина  Россия  оружие  СВО  Вучич 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Сербия за последние два-три года экспортировала западным союзникам Украины боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Эти данные в беседе с газетой The Financial Times подтвердил сам сербский лидер Александр Вучич, отметив, что не отслеживает, куда именно попадают поставленные боеприпасы.

Президент Сербии отметил, что Белград не может поставлять снаряды России или Украине, однако у него есть контракты "с американцами, испанцами, чехами и другими"

Также Вучич признался, что экспортированное сербское оружие могло оказаться на Украине против воли Белграда, пишет FT. По его словам, вопрос о том, куда в итоге попадают боеприпасы, — не его дело, даже если он знает ответ.

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Теги: 
Сербия  Украина  Россия  оружие  СВО  Вучич 

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