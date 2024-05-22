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23.06.2024, 09:32
FT: Сербия за 2 года экспортировала союзникам Украины боеприпасы на 800 млн евро
23 июня — Mossovetinfo.ru — Сербия за последние два-три года экспортировала западным союзникам Украины боеприпасы н...
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21.06.2024, 08:52
Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности - Путин
21 июня — Mossovetinfo.ru — Стратегические ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовност...
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22.05.2024, 09:39
Китай, Монголия и Россия создали совместный центр по изучению экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах
22 мая — Mossovetinfo.ru — В городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу на северо-западе Китая, на дня...