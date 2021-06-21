 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Другое     21.06.2021 13:25

Футбольные клубы Москвы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  Спартак  ЦСКА  Локомотив  Динамо  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  стадионы  болельщики 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Московские футбольные клубы «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» совместно обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, заявление опубликовано на официальных сайтах клубов.

В своем обращении клубы предлагают разрешить допуск на трибуны сверх установленной квоты (50% от вместимости стадиона) тех зрителей, которые прошли вакцинацию от коронавируса, а также тех, у кого есть справки о наличии антител класса G.

Кроме того, клубы предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты для болельщиков, которые будут работать в дни домашних матчей. Также клубы готовы рассмотреть вопрос предоставления болельщикам, которые сделают прививки, скидок на билеты и абонементы как меру дополнительного стимулирования формирования коллективного иммунитета.

Данные меры могут стать примером для организаторов других спортивных соревнований, будут способствовать реализации социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан, и, в тоже время, позволят клубам генерировать дополнительных доход не увеличивая риск распространения коронавируса, и стабилизируют финансовое положение клубов в случае введения новых ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня действие ограничений, введенных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  Спартак  ЦСКА  Локомотив  Динамо  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  стадионы  болельщики 

Возврат к списку

Лента новостей

13:41 Город (Москва и область) В Москве открыли еще 5 КТ-центров для диагностики COVID-19

13:25 Другое Футбольные клубы Москвы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину

12:33 Происшествия Два автобуса с детьми столкнулись на Кубани

12:27 Мнения 41%, так или иначе, признает необходимость принудительной вакцинации – опрос Незыгаря

12:24 Мнения Главный ревматолог Москвы заявил о возможности коронавируса вызвать волчанку

Актуальные материалы

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru