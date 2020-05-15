15 мая. Mossovetinfo.ru – Исполком Российского футбольного союза на своем заседании в пятницу, 15 мая принял решение доиграть чемпионат Российской премьер-лиги, чемпионаты ФНЛ и ПФЛ будут завершены по состоянию на 17 марта, сообщается в официальном микроблоге РФС в Twitter.



В ходе матчей командам будет разрешено проводить по 5 замен – по три в течение матча и по две в перерыве.



Команды, которые займут по итогам сезона 15-е и 16-е места, вылетят в ФНЛ, их место в высшей лиге займут две первые команды ФНЛ.



Кроме того, принято решение завершить розыгрыш Кубка России по футболу 2019/2020. В матчах Кубка командам также разрешат проводить по пять замен. Места проведения матчей Кубка будут определятся с учетом эпидемиологической ситуации.