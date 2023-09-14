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19.09.2023, 09:12
G7 призвала Китай оказать давление на РФ с целью прекращение в Украине СВО
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Страны Группы семи (G7) призывают Китай оказать на Россию давление с целью вывода войс...
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15.09.2023, 09:40
В NASA появился директор по исследованию НЛО
15 сентября — Mossovetinfo.ru — В NASA назначен директор по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом 1...
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14.09.2023, 09:23
Шойгу утвердил список заболеваний, с которыми нельзя поступить на контракт при мобилизации
14 сентября — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми гражд...