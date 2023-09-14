19 сентября — Mossovetinfo.ru — Страны Группы семи (G7) призывают Китай оказать на Россию давление с целью вывода войс...

15 сентября — Mossovetinfo.ru — В NASA назначен директор по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом 1...