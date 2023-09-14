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Другое     19.09.2023 09:12

G7 призвала Китай оказать давление на РФ с целью прекращение в Украине СВО

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Теги:  G7  Китай  Россия  Украина  СВО  заявление 

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Страны Группы семи (G7) призывают Китай оказать на Россию давление с целью вывода войск с Украины. Об этом говорится в заявлении нового главы МИД Японии Ёко Камикавы от лица председателя прошедших в Нью-Йорке переговоров глав внешнеполитических ведомств "семерки", - сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, опубликованном японским министерством иностранных дел, "члены G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения" специальной военной операции и "вывода войск с территории Украины".

Также главы дипведомств стран "семерки" положительно оценили участие КНР в консультациях в саудовском городе Джидда по Украине и призвали Пекин принимать активное участие в мирном урегулировании.

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Теги: 
G7  Китай  Россия  Украина  СВО  заявление 

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