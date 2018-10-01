1 октября. Mossovetinfo.ru – Капитан ЦСКА и сборной России по футболу объявил о завершении выступлений за сборную, обращение Акинфеева опубликовано на официальном сайте ПФК ЦСКА.
Акинфеев заявил, что решил сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, поблагодарил тренеров, партнеров и персонал сборной России, а также болельщиков, которые поддерживали команду.
Акинфеев защищал ворота сборной страны в течение почти 15 лет. В сборной России Акинфеев дебютировал в апреле 2004 года в матче против сборной Норвегии, в возрасте 18 лет и 20 дней. Таким образом Акинфеев стал самым молодым голкипером сборной России за всю историю. Всего за сборную Акинфеев провел 110 матчей, в которых команда одержала 55 побед, 25 матчей завершилось вничью, в 30 матчах сборная потерпела поражения. Акинфеев сыграл за сборную 47 «сухих» матчей, пропустил 95 голов.
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