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Другое     01.10.2018 12:22

Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную России по футболу

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Теги:  Игорь Акинфеев  Сборная России по футболу  футбол 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Капитан ЦСКА и сборной России по футболу объявил о завершении выступлений за сборную, обращение Акинфеева опубликовано на официальном сайте ПФК ЦСКА.

Акинфеев заявил, что решил сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, поблагодарил тренеров, партнеров и персонал сборной России, а также болельщиков, которые поддерживали команду.

Акинфеев защищал ворота сборной страны в течение почти 15 лет. В сборной России Акинфеев дебютировал в апреле 2004 года в матче против сборной Норвегии, в возрасте 18 лет и 20 дней. Таким образом Акинфеев стал самым молодым голкипером сборной России за всю историю. Всего за сборную Акинфеев провел 110 матчей, в которых команда одержала 55 побед, 25 матчей завершилось вничью, в 30 матчах сборная потерпела поражения. Акинфеев сыграл за сборную 47 «сухих» матчей, пропустил 95 голов.


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Теги: 
Игорь Акинфеев  Сборная России по футболу  футбол 

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