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Другое     19.04.2021 16:22

Игроки клубов Суперлиги не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы - УЕФА

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Теги:  футбол  УЕФА  Суперлига 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Игроки, которые будут играть в матчах Суперлиги, не смогут выступать за свои национальные сборные на чемпионатах мира и Европы, заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Ранее 12 европейских клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги. При этом, планируется, что из 20 участников нового турнира, 15 получат в нем постоянное место.

Руководители УЕФА, а также многих национальных федераций и лиг выступили против создания Суперлиги.

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Теги: 
футбол  УЕФА  Суперлига 

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