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Другое     24.07.2020 14:46

Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21

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Теги:  футбол  РФС  чемпионат России по футболу  календарь 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Исполком Российского футбольного союза на своем заседании в пятницу, 24 июля, утвердил структуру календаря футбольного сезона 2020/21.

Сезон стартует с матча за Суперкубок России, который состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене».

Чемпионат России по футболу начнется 8 августа. В августе пройдет шесть туров, два первых тура будут сыграны в недельном цикле, оставшиеся – с матчами в середине недели.

Последние матчи перед зимним перерывом пройдут с 15 по 17 декабря. После зимней паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля. Все матчи весеннего этапа чемпионата пройдут в недельном цикле.

Завершение сезона запланировано на 16 мая. Резервные дни 10 и 14 февраля.


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Карта места

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Теги: 
футбол  РФС  чемпионат России по футболу  календарь 

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