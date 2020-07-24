24 июля. Mossovetinfo.ru – Исполком Российского футбольного союза на своем заседании в пятницу, 24 июля, утвердил структуру календаря футбольного сезона 2020/21.
Сезон стартует с матча за Суперкубок России, который состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене».
Чемпионат России по футболу начнется 8 августа. В августе пройдет шесть туров, два первых тура будут сыграны в недельном цикле, оставшиеся – с матчами в середине недели.
Последние матчи перед зимним перерывом пройдут с 15 по 17 декабря. После зимней паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля. Все матчи весеннего этапа чемпионата пройдут в недельном цикле.
Завершение сезона запланировано на 16 мая. Резервные дни 10 и 14 февраля.
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