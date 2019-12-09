9 декабря. Mossovetinfo.ru – Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно одобрил рекомендации Комитета по соответствию WADA отстранить Россию на 4 года от участия во всех международных соревнованиях, а также запретить России в ближайшие 4 года проводить или подавать заявки на проведение международных соревнований.



Рекомендации комитета были опубликованы 26 ноября.



Решение WADA об отстранении России касается чемпионатов мира и Олимпийских игр. В европейских чемпионатах Россия по-прежнему будет принимать участие.



В течение 4 лет Россия не сможет проводить или подавать заявки на проведение международных соревнований. Все международные федерации, уже предоставившие России право проведения международных соревнований в ближайшие 4 года, должны отозвать это право и передать его другой стране.



Российским официальным лицам в течение 4 лет запрещено посещать международные соревнования и принимать участие в работе международных федераций.



Российские спортсмены и тренеры, которые смогут доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил, смогут принимать участие в международных соревнованиях, однако при этом, выступать они смогут только под нейтральным флагом, российский флаг не может быть поднят на международных соревнованиях. Кроме того, запрещается исполнение российского гимна, даже на церемониях награждения.



Россия имеет право обжаловать решение WADA в течение 21 дня.