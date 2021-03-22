23 марта. Mossovetinfo.ru — Хорват Ивица Олич назначен новым главным тренером ПФК ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба. На посту главного тренера 41-летний Олич сменил белорусс...

22 марта. Mossovetinfo.ru - Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович подал судебный иск в отношении издательства HarperCollins, опубликовавшего книгу «Люди Путина». «Судебное разбирательство...

22 марта. Mossovetinfo.ru – Белорусский терен Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ПФК ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба. Сообщается, что решение об отставке Ган...