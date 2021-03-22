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Другое     23.03.2021 13:22

Ивица Олич стал новым главным тренером ЦСКА

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Теги:  футбол  ЦСКА  Ивица Олич 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Хорват Ивица Олич назначен новым главным тренером ПФК ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба.

На посту главного тренера 41-летний Олич сменил белорусского тренера Виктора Ганчаренко, об отставке которого было объявлено днем ранее.

Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе армейцев хорват выиграл Кубок УЕФА, трижды стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и дважды - Суперкубок России.

После ухода из ЦСКА выступал за немецкие «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В составе «Баварии» стал победителем чемпионата Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

По окончании игровой карьеры в 2017 году вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

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Теги: 
футбол  ЦСКА  Ивица Олич 

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