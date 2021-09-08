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Другое     08.09.2021 12:01

Канделаки покинула телеканал «Матч ТВ» и пошла на повышение в «Газпром-медиа»

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Теги:  телевиденье  Тина Канделаки  Матч ТВ  Газпром-Медиа 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки покинула свой пост и перешла на работу в холдинг «Газпром-медиа», сообщает telegram-канал «Ложа прессы».

Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга. На новой должности она будет заниматься развитием субхолдинга «ГПМ Матч» заниматься запуском и развитием информационного агентства «Матч», а также курировать деятельность развлекательных телеканалов холдинга.

Место генерального продюсера «Матч ТВ» займет Александр Тащин, работавший главным редактором телеканала.

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Теги: 
телевиденье  Тина Канделаки  Матч ТВ  Газпром-Медиа 

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