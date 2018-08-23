ХК «Динамо» проведет первый матч на новой арене 4 января 2019 года

23 августа. Mossovetinfo.ru – Московский хоккей клуб «Динамо» намерен с нового года проводить домашние матчи на новой арене в Петровском парке, которая входит в состав комплекса «ВТБ Арена Парк». Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора клуба Анатолий Харчук.



Первый матч на новой арене планируется провести 4 января 2019 года против «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Сезон «Динамо» начнет в «Мегаспорте».



Во время хоккейных матчей универсальная арена будет вмещать 10 900 зрителей. Также в составе многофункционального комплекса находится футбольный стадион.



Обновление новости: скорее всего, руководство «Динамо», называя дату, не учло тот факт, что с 21 декабря по 7 января на арене пройдет ледовое шоу Евгения Плющенко. Таким образом, «Динамо» сыграет там первый матч позднее.