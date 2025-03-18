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Другое     31.03.2025 07:33

Китай обнаружил крупное нефтяное месторождение в восточной части Южно-Китайского моря

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Теги:  Китай  нефть  месторождения  обнаружение 

31 марта — Mossovetinfo.ru — Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила в понедельник, что в восточной части Южно-Китайского моря было обнаружено крупное нефтяное месторождение с доказанными геологическими запасами более 100 млн тонн, сообщает Синьхуа.

Недавно открытое нефтяное месторождение, получившее название «Хуэйчжоу 19-6», знаменует собой прорыв в разведке нефти на шельфе Китая, поскольку это первое в стране крупномасштабное комплексное нефтеместорождение с обломочными горными породами, открытое в глубоких и сверхглубоких слоях, сообщила CNOOC.

«Хуэйчжоу 19-6» расположено примерно в 170 км от города Шэньчжэнь (пров. Гуандун, Южный Китай) на средней глубине воды в 100 метров. При бурении в тестовом режиме среднесуточный объем добычи нефти и газа из скважины составил соответственно 413 баррелей сырой нефти и 68 тыс. кубометров природного газа, что свидетельствует о потенциале месторождения.

Главный геолог из Шэньчжэньского филиала CNOOC Пэн Гуанжун отметил, что 60 проц. открытых в последние годы мировых запасов нефти и газа находятся в глубоких слоях.

Главный исполнительный директор CNOOC Чжоу Синьхуай заявил, что в области разведки нефти и газа в восточной части Южно-Китайского моря в Китае наблюдаются последовательные прорывы: в течение двух лет подряд были обнаружены нефтяные месторождения с запасами 100 млн тонн на каждом.

Добыча сырой нефти и природного газа в Китае в 2024 году впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента, свидетельствуют данные Государственного управления по делам энергетики КНР, сообщало Синьхуа 28 января.

В течение 8 лет подряд прирост ежегодной добычи упомянутых энергоносителей стабильно сохраняется на уровне более 10 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщили в ведомстве.

Объем добычи сырой нефти в 2024 году составил 213 млн тонн, что на 24 млн тонн больше, чем в 2018 году, а объем добычи природного газа достиг 246,4 млрд кубометров, при этом среднегодовой прирост за последние шесть лет превысил 13 млрд кубометров.

Морская нефтегазодобыча, а также газ и нефть, добытые из нетрадиционных источников, стали основными факторами роста добычи.

ОПЕК дважды понижала прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах в своих ежемесячных отчетах о состоянии рынка, опубликованных в августе и сентябре 2024 года. До августа ОПЕК оставляла неизменными свои оценки на уровне 2,25 млн б/с в 2024 и 1,85 млн баррелей в сутки в 2025 с момента их первой публикации в июле 2023 года.

24 марта 2025 года Президент США Дональд Трамп объявил, что введет 25-процентные пошлины для любой страны, которая закупает нефтегазовые ресурсы у Венесуэлы.

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Теги: 
Китай  нефть  месторождения  обнаружение 

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