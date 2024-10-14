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Другое     24.10.2024 15:01

Китай решительно выступает против односторонних санкций и «юрисдикции длинных рук» из-за БПЛА

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Теги:  Китай  КНР  Россия  США  БПЛА  санкции  протест 

24 октября — Mossovetinfo.ru — Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун в четверг заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций и «юрисдикции длинных рук», когда его попросили прокомментировать санкции США против китайских субъектов, связанных с беспилотниками, — сообщает Синьхуа.

По словам Министерства коммерции КНР, в Китае действуют строгие меры контроля в отношении экспорта военных товаров и продукции двойного назначения. Кроме того, власти страны требуют от компаний, чтобы они осуществляли международную торговлю товарами, в отношении которых осуществляется надзор, в соответствии с законами и правилами.

С начала украинского кризиса Китай неоднократно извещал о контроле над беспилотниками, а также четко определил, что беспилотники гражданского назначения, не подлежащие контролю, не должны в нарушение правил использоваться в военных целях. Кроме того, соответствующие ведомства в соответствии с законом ужесточили процесс рассмотрения выдачи лицензий на экспорт беспилотников, а также интенсифицировали проверку незаконного экспорта.

Китай решительно выступает против односторонних санкций и «юрисдикции длинных рук», которые являются необоснованными с точки зрения международного права и не имеют санкции Совета Безопасности ООН, подчеркнул Хэ Ядун. По его словам, когда речь идет о злонамеренных действиях, направленных на введение санкций или оказание давления на китайские компании, со ссылкой на связи с Россией, Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы.

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Теги: 
Китай  КНР  Россия  США  БПЛА  санкции  протест 

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