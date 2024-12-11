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Другое     19.12.2024 07:44

Китай твердо выступает против внесения Евросоюзом своих физических и юридических лиц в список санкций против России

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Теги:  КНР  Китай  ЕС  Евросоюз  санкции 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Китай выражает сильное недовольство и решительный протест против включения Европейским союзом китайских физических и юридических лиц в список в рамках своего 15-го пакета санкций против России, сообщил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР. Об этом сообщает Синьхуа.

Напомним, 11 декабря официальный представитель МИД КНР заявила, что санкции, недавно введенные Соединенными Штатами в отношении высокотехнологичных китайских компаний, являются вопиющей попыткой подавления этих предприятий под предлогом соблюдения прав человека. Данный шаг вновь обнажает истинное намерение США лишить китайский народ права на развитие.

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Теги: 
КНР  Китай  ЕС  Евросоюз  санкции 

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