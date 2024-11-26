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Другое     03.12.2024 16:51

Китай усилил торговую напряжённость в отношениях с США - Bloomberg

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Теги:  Китай  КНР  США  напряженность  торговля  технологии  ограничения  поставки 

3 декабря — Mossovetinfo.ru — Китай усилил торговую напряжённость в отношениях с США, введя запрет на несколько высокотехнологичных и военных материалов в качестве ответной меры после того, как правительство президента Джо Байдена ужесточило ограничения в сфере технологий для Пекина, сообщает Bloomberg.

Галлий, германий, сурьма и сверхтвёрдые материалы больше не будут поставляться в Америку, говорится в заявлении Министерства торговли, опубликованном во вторник. Пекин также ужесточит контроль над продажей графита, говорится в заявлении.

Этот шаг был предпринят после того, как Белый дом в понедельник ввёл новые ограничения на продажу Китаю чипов памяти с высокой пропускной способностью, произведённых американскими и зарубежными компаниями. Цель администрации Байдена, основанная на многолетних торговых ограничениях, — замедлить развитие передовых полупроводников и систем искусственного интеллекта в Китае, которые могут помочь его вооружённым силам.

Ранее ИА МОССОВЕТ со ссылкой на СИНЬХУА сообщило, что МИД Китая во вторник сделал США серьезные представления по поводу их мер контроля над экспортом полупроводников, назвав эти шаги злонамеренным подавлением научно-технического прогресса Китая.

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Теги: 
Китай  КНР  США  напряженность  торговля  технологии  ограничения  поставки 

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