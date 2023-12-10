Комиссия РАН объявила астрологию лженаукой

19 декабря — Mossovetinfo.ru — В понедельник комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН опубликовала «Меморандум №3: астрология»: «Комиссия констатирует, что утверждения астрологов не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но, если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные».



Эксперты РАН назвали астрологию лженаукой, рекомендовав гражданам «не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений», а СМИ отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг.



Учёные подчеркнули, что астрологи не проводят экспериментальные проверки своих результатов. Они пришли к выводу, что популярность астрологии среди людей связана с ошибками мышления, склонностью замечать факты, подтверждающие взгляды, и игнорировать неприятные аргументы.



«Методы, используемые в астрологии, не основаны на эмпирических исследованиях, а объективные научные проверки не подтверждают астрологические предсказания, которые сбываются с вероятностью случайного угадывания. При этом

сами методы, которыми астрологи получают и обосновывают свои утверждения, находятся в противоречии с методологией, лежащей в основе научных исследований", - отмечается в Меморандуме.



Ученые предупреждают, что применение астрологии может нести финансовые и психологические риски, а в случае медицинской астрологии еще и риски для здоровья. В материале рекомендуют не полагаться на астрологию в принятии важных решений.



Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой работает с 1998 года. В состав комиссии, по данным официального сайта, входят 42 члена — академики РАН, ученые и популяризаторы науки. Это уже третий такой меморандум, ранее были опровергнуты дерматоглифика (предрасположенность к заболеваниям по отпечаткам пальцев) и — гомеопатия.