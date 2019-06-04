4 июня. Mossovetinfo.ru – Компания Apple приняла решение не обновлять устаревшие модели iPhone и iPad, сообщается на официальном сайте компании.



Новая версия операционной системы iOS 13, выход которой ожидается весной, будет доступна только для моделей iPhone начиная от SE и 6s, а также для моделей iPad начиная от Air 2 и Mini 4.



Таким образом, модели iPhone 5s и более старые больше не будут получать обновления программного обеспечения. При этом не сообщается, будут ли поступать обновления на iPhone 6.