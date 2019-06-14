14 июня. Mossovetinfo.ru — Компания Huawei запустит собственную операционную систему Hongmeng вместо Android, сообщил вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
По словам Уильямсона, новая операционная система в настоящее время проходит тестирование в Китае, ее запуск ожидается в течение нескольких месяцев. Кроме того, в ближайшее время Huawei намерена зарегистрировать торговую марку новой операционной системы.
В мае министерство торговли США внесло Huawei в список компаний, чья деятельность угрожает национальной безопасности США. После этого компания Google приостановила контакты с Huawei. В результате смартфоны Huawei лишились доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых гаджетах Huawei будут отсутствовать сервисы Google.
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