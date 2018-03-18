Курс криптовалют падает на новостях о запрете рекламы Facebook, Google и Twitter

18 марта. Mossovetinfo.ru - Биткоин и другие криптовалюты существенно потерял за последние сутки в стоимости на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google, Twitter.



Twitter следом за Facebook и Google также может запретить рекламу криптовалют, сообщают СМИ. Как передает Sky News, планы запретить рекламу криптовалют помимо Google и Facebook и есть также у Twitter. Как уточняется, запрет связан с предстоящей регуляцией этого сектора.



В декабре прошлого года биткоин вырос до максимума — почти 20 тысяч долларов, однако в начале этого резко упал. На период выпуска данной новости биткоин стоит около 7,5 тысяч долларов.