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Другое     18.03.2018 17:19

Курс криптовалют падает на новостях о запрете рекламы Facebook, Google и Twitter

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Теги:  Биткоин  криптовалюты  реклама  запрет  Facebook  Google  Twitter 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Биткоин и другие криптовалюты существенно потерял за последние сутки в стоимости на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google, Twitter.

Twitter следом за Facebook и Google также может запретить рекламу криптовалют, сообщают СМИ. Как передает Sky News, планы запретить рекламу криптовалют помимо Google и Facebook и есть также у Twitter. Как уточняется, запрет связан с предстоящей регуляцией этого сектора.

В декабре прошлого года биткоин вырос до максимума — почти 20 тысяч долларов, однако в начале этого резко упал. На период выпуска данной новости биткоин стоит около 7,5 тысяч долларов.

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Теги: 
Биткоин  криптовалюты  реклама  запрет  Facebook  Google  Twitter 

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