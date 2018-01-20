L’Oreal тестирует косметику на коже, выращенной из донорских клеток

20 января. Mossovetinfo.ru - Косметическая компания L’Oreal в своей шанхайской лаборатории занимается тестированием своей косметики на человеческой коже, которая выращена на основании донорских клеток, оптимизируя в ходе испытаний свои новинки специально для Китая, сообщает Bloomberg.



Китайцы - самые взыскательные потребители и не будут покупать только то, что для них действительно полезно, полагает вице-президент по исследованиям и инновациям китайского отделения L’Oreal Сэнфорд Браун. Он отметил, что по данным учёных, кожа людей разных рас по-разному реагирует на внешние факторы. Ожидается, что кампания L’Oreal к 2021 году из-за внедрения новой технологии увеличит прибыль на китайском рынке до 40 миллиардов долларов.