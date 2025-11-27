Другие материалы
06.12.2025, 14:25
Литва аннулировала временный вид на жительство 145 граждан России
6 декабря — Mossovetinfo.ru — У 145 граждан России в Литве аннулирован временный вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщ...
01.12.2025, 14:03
НАТО изучает возможность нанесения по России превентивных киберудара, киберсаботажа
1 декабря — Mossovetinfo.ru — НАТО рассматривает возможность нанесения по России превентивных киберудара, киберсаб...
27.11.2025, 08:21
Трафик нейросетей в РФ за 2025 год увеличился в шесть раз – Ъ (ОБНОВЛЕНО,п-с Яндекс)
27 ноября — Mossovetinfo.ru — За десять месяцев 2025 года совокупный трафик на ИИ-сервисы вырос почти в шесть раз. Лидер...