Литва аннулировала временный вид на жительство 145 граждан России

6 декабря — Mossovetinfo.ru — У 145 граждан России в Литве аннулирован временный вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент миграции Литвы.

«5 декабря департамент постановил отменить действие временного вида на жительство, выданного 145 российским гражданам», - говорится в сообщении.

Граждане РФ лишены ВНЖ за непозволительно, по литовским законам, частые поездки в РФ или Белоруссию. Это оговорено национальными санкциями и предусматривается автоматическое аннулирование ВНЖ для тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку в РФ или Белоруссию.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря Литвой были выданы ВНЖ 185 766 лицам, в том числе 76 766 гражданам Украины, 46 538 гражданам Белоруссии, 5 159 гражданам РФ.

