«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

30 августа. Mossovetinfo.ru – «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче шестого тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью 0:0.



«Локомотив» не может выиграть уже четыре матча, «Зенит» не побеждает две игры подряд.



Лидером чемпионата России с 14 очками является «Спартак».