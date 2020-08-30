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Другое     30.08.2020 18:07

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

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Теги:  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

30 августа. Mossovetinfo.ru – «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче шестого тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью 0:0.

«Локомотив» не может выиграть уже четыре матча, «Зенит» не побеждает две игры подряд.

Лидером чемпионата России с 14 очками является «Спартак».

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Теги: 
футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

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