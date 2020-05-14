14 мая. Mossovetinfo.ru – Футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении сербского специалиста Марко Николича главным тренером команды.



Николич сменит на посту главного тренера железнодорожников Юрия Семина, чей контракт истекает в конце мая. Такое решение было принято на собрании Совета директоров клуба. К исполнению своих обязанностей Николич приступит с 1 июня 2020 года.



Ранее сообщалось, что Юрию Семину будет предложена другая работа в структуре клуба.



До «Локомотива» Николич тренировал различные сербские команды, а также венгерский «МОЛ Фехервар». С белградским «Партизаном» Николич в сезоне 2016/2017 выиграл чемпионат и Кубок Сербии, с «МОЛ Фехервар» в сезоне 2017/2018 выиграл чемпионат Венгрии, а год спустя – Кубок страны. В 2017 году был признан лучшим тренером сезона в Сербии.