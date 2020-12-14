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Другое     14.12.2020 15:39

Масштабный сбой произошел в работе сервисов Google

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Теги:  интернет  Google  сбой 

14 декабря. Mossovetinfo.ru - Пользователи по всему миру сообщают о масштабном сбое в работе сервисов Google.

Сообщается, что сбой отмечается в работе почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube, облачного хранилища Google Drive, поисковика Google и других сервисов.

Проблемы отмечаются в России, странах Европы, в Японии, Индонезии, Австралии.

В компании сообщили, что знают о неполадках в работе сервисов и пытаются установить причину сбоя.


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Теги: 
интернет  Google  сбой 

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