14 декабря. Mossovetinfo.ru - Пользователи по всему миру сообщают о масштабном сбое в работе сервисов Google.



Сообщается, что сбой отмечается в работе почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube, облачного хранилища Google Drive, поисковика Google и других сервисов.



Проблемы отмечаются в России, странах Европы, в Японии, Индонезии, Австралии.



В компании сообщили, что знают о неполадках в работе сервисов и пытаются установить причину сбоя.