Масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов произошел по всему миру

8 июня. Mossovetinfo.ru — По всему миру отмечается масштабный сбой в работе CNN, New York Times, Guardian, Pais, Mundo,Amazon, Reddit, а также соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify, и ряда других ресурсов сообщает портал Downdetector.



О сбоях сообщают пользователи в США, Канаде, ряде стран Европы. В России отмечены сбои в работе Reddit, Twitch, Spotify. При этом, у российских интернет-ресурсов сбоев не отмечено.



По данным Associated Press, сбой в работе интернет-ресурсов вызван неполадками в работе поставщика облачных сервисов Fastly.