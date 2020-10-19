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Другое     19.10.2020 15:19

Матч РПЛ «Химки» - «Зенит» пройдет без зрителей

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Теги:  футбол  РПЛ  Химки  Зенит  коронавирус 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Матч чемпионата России по футболу между подмосковными «Химками» и санкт-петербургским «Зенитом» пройдет без зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что в связи с распространением коронавируса, в Подмосковье с 21 октября запрещаются массовые мероприятия, закрываются музеи и выставочные залы.

Проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов разрешается, но допуск зрителей на них осуществляться не будет. Таким образом, матч «Химки» - «Зенит», который должен пройти на подмосковной «Арене Химки» 1 ноября, пройдет без зрителей.


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Карта места

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Теги: 
футбол  РПЛ  Химки  Зенит  коронавирус 

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