19 октября. Mossovetinfo.ru – Матч чемпионата России по футболу между подмосковными «Химками» и санкт-петербургским «Зенитом» пройдет без зрителей.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что в связи с распространением коронавируса, в Подмосковье с 21 октября запрещаются массовые мероприятия, закрываются музеи и выставочные залы.



Проведение спортивных соревнований и тренировок спортсменов разрешается, но допуск зрителей на них осуществляться не будет. Таким образом, матч «Химки» - «Зенит», который должен пройти на подмосковной «Арене Химки» 1 ноября, пройдет без зрителей.