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Другое     06.12.2024 17:57

МИД КНР: сдерживание Китая с помощью тайваньского вопроса обречено на провал

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Теги:  КНР  Китай  МИД  заявление  США  Тайвань  тайваньский вопрос  суверенитет  целостность  независимость  воля 

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Попытки добиться «независимости Тайваня» с опорой на США и использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в пятницу. Об этом сообщает Синьхуа.

Линь Цзянь сделал такое заявление на очередной ведомственной пресс-конференции в ответ на просьбу СМИ прокомментировать сообщение о том, что глава тайваньской администрации Лай Циндэ завершил «промежуточную остановку» на Гавайях и Гуаме США.

США упорно настаивали на организации «промежуточной остановки» Лай Циндэ на Гавайях и Гуаме, проведении официальных обменов, оказании помощи Тайваню в расширении так называемого «международного пространства» и предоставлении платформы для раскольнической деятельности сторонников «независимости Тайваня», сказал Линь Цзянь.

Такие действия серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике двух стран, подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также посылают крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня». В связи с этим Китай выразил сильное недовольство и сделал американской стороне серьезные представления, подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

«Принцип одного Китая представляет собой политическую основу китайско-американских отношений и является основной нормой международных отношений. Тайваньский вопрос - это первая красная линия, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Мир и стабильность в Тайваньском проливе и раскольническая деятельность за «независимость Тайваня» несовместимы, как вода и огонь», - отметил дипломат.

Китай призывает американскую сторону строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, действовать в соответствии с обязательством лидеров США не поддерживать «независимость Тайваня», прекратить официальные контакты с Тайванем, перестать подтасовывать и выхолащивать принцип одного Китая, потворствовать и поддерживать сторонников «независимости Тайваня» и их деятельность в любой форме, а также предпринять конкретные действия для обеспечения стабильности китайско-американских отношений, а также мира в регионе Тайваньского пролива, продолжил он.

Линь Цзянь подчеркнул, что попытки добиться «независимости Тайваня» с опорой на США и использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. «Никто не должен недооценивать решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа Китая защитить суверенитет и территориальную целостность страны», - подытожил он.

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Теги: 
КНР  Китай  МИД  заявление  США  Тайвань  тайваньский вопрос  суверенитет  целостность  независимость  воля 

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