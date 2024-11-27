МИД КНР: сдерживание Китая с помощью тайваньского вопроса обречено на провал

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Попытки добиться «независимости Тайваня» с опорой на США и использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в пятницу. Об этом сообщает Синьхуа.



Линь Цзянь сделал такое заявление на очередной ведомственной пресс-конференции в ответ на просьбу СМИ прокомментировать сообщение о том, что глава тайваньской администрации Лай Циндэ завершил «промежуточную остановку» на Гавайях и Гуаме США.



США упорно настаивали на организации «промежуточной остановки» Лай Циндэ на Гавайях и Гуаме, проведении официальных обменов, оказании помощи Тайваню в расширении так называемого «международного пространства» и предоставлении платформы для раскольнической деятельности сторонников «независимости Тайваня», сказал Линь Цзянь.



Такие действия серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике двух стран, подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также посылают крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня». В связи с этим Китай выразил сильное недовольство и сделал американской стороне серьезные представления, подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.



«Принцип одного Китая представляет собой политическую основу китайско-американских отношений и является основной нормой международных отношений. Тайваньский вопрос - это первая красная линия, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Мир и стабильность в Тайваньском проливе и раскольническая деятельность за «независимость Тайваня» несовместимы, как вода и огонь», - отметил дипломат.



Китай призывает американскую сторону строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, действовать в соответствии с обязательством лидеров США не поддерживать «независимость Тайваня», прекратить официальные контакты с Тайванем, перестать подтасовывать и выхолащивать принцип одного Китая, потворствовать и поддерживать сторонников «независимости Тайваня» и их деятельность в любой форме, а также предпринять конкретные действия для обеспечения стабильности китайско-американских отношений, а также мира в регионе Тайваньского пролива, продолжил он.



Линь Цзянь подчеркнул, что попытки добиться «независимости Тайваня» с опорой на США и использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. «Никто не должен недооценивать решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа Китая защитить суверенитет и территориальную целостность страны», - подытожил он.