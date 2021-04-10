10 апреля. Mossovetinfo.ru - Министерство обороны Российской Федерации к 60-летию первого полёта человека в космос, совершенного гражданином СССР Юрием Гагариным, на своем портале представило новый мультимедийный раздел
, посвященный первому космонавту Земли и другим легендам отечественной космонавтики, которые вошли в состав первых отрядов космонавтов.
"12 апреля 1961 года в Советском Союзе был выведен на околоземную орбиту космический корабль «Восток-1» с первым человеком планеты Земля на борту. Его пилотировал гражданин СССР майор Юрий Алексеевич Гагарин. Так началась новая эпоха в освоении космического пространства — эпоха пилотируемых космических полётов, у истоков которой стояли наши соотечественники", - отмечается в мультимедийном разделе Минобороны.
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин входил в первый отряд космонавтов, совершив 12 апреля 1961 года полёт продолжительностью 1 час 48 минут. Погиб при исполнении служебных обязанностей 27 марта 1968 года в результате катастрофы самолёта.
В мультимедийном разделе представлены документы из личного дела Ю.Гагарина, отражающие биографию первого космонавта Земли:
- Удостоверение №1 первого космонавта планеты, Приказ Министра обороны СССР №77 от 12 апреля 1961 г. о присвоении старшему лейтенанту Ю.Гагарину внеочередного звания майор;
- Зачетная книжка №1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии;
- материалы из Боевого расчета инженерно-испытательной бригады по пуску космического корабля «Восток-1», Полетное задание для полета испытателя-космонавта старшего лейтенанта Ю.Гагарина.
В разделе представлены документы послужного списка Героев-космонавтов: Германа Титова, Алексея Леонова, Георгия Берегового, Марка Галая, Георгия Добровольского, Николая Каманина, Константина Феоктистова, Владимира Шаталова.
Также в разделе размещен фотоальбом с фотоснимками о трудовых буднях первых отрядов советских космонавтов.