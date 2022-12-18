Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января

13 января, Mossovetinfo.ru - "Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении", сообщает Минобороны в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (13.01.2023 г.).



"Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нём подразделения ВСУ", - отмечается в Сводке Минобороны.



"Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", - также сообщается в Сводке.