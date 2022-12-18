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Другое
13.01.2023, 13:53
Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января
13 января, Mossovetinfo.ru - "Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение...
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Другое
05.01.2023, 19:14
Путин поручил ввести режим прекращения огня с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года
5 января, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин дал Указания Вооружённым Силам Российской Федерации ввес...
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Другое
18.12.2022, 17:04
Температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов
18 декабря, Mossovetinfo.ru - Температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра упр...