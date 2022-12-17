Минцифры предупредило о массовых угонах-кражах аккаунтов в Telegram

17 декабря, Mossovetinfo.ru - Пользователи мессенджера Telegram 17 декабря столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов сообщило Минцифры в своем аккаунте в этой сети и рекомендовало как защититься.



Примерная схема такова: вам пишет кто-то кто-то из ваших контактов и предлагает подарок, например, подписку на Telegram Premium. Если нажать на кнопку, то придёт код авторизации, который якобы нужно ввести, чтобы активировать подписку. Если это сделать, то ваш аккаунт откроется у похитителя на компьютере — ему будет доступна вся переписка и все контакты. Он сможет разослать с него подобные сообщения вашим друзьям, и схема повторится.



Чтобы защититься от такой мошеннической схемы рекомендуется включить в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Если это всё же произошло, то в настройках надо завершить все активные сессии на других устройствах.



"Что делать, если вы уже перешли по ссылке и отправили код:

- Зайти в Настройки → Активные сессии и нажать ссылку Завершить все другие сеансы;

- Включить двухфакторную аутентификацию", - говорится в сообщении Минцифры.