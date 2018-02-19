МОК: Не исключено что спортсмену из РФ могли что-то подмешать в допинг-пробу

19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В допинг-пробу А российского керлингиста Александра Крушельницкого мог быть подмешан допинг, заявил не пресс-конференции директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.



«Не исключено, что Крушельницкому могли что-то подмешать», «сейчас в этом моменте очень много вопросов», - сказал Адамс.



По его словам, МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ и проведет независимое расследование по поводу положительной допинг - пробы российского спортсмена на Олимпиаде. Допинговое дело Крушельницкого МОК рассмотрит в конце Олимпиады. Олимпиада завершится 25 февраля.



Напомним, что из-за проблем с допингом, МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации и российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.