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Другое     22.04.2021 17:51

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на Играх в Токио и Пекине

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Теги:  Олимпийские игры  МОК  гимн России  ОКР  музыка  Чайковский 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Международный олимпийский комитет утвердил музыку Петра Чайковского в качестве замены российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета России.

Вместо гимна России на играх будут использовать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского.

Сообщается, что в ближайшее время МОК разошлет соответствующие письма в международные спортивные федерации по всем видам спорта в Международный паралимпийский комитет (IPC) и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены до конца 2022 года не имеют права выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Кроме того, на соревнованиях запрещено исполнение российского гимна.

ОКР предложил вместо гимна России использовать для сопровождения российских спортсменов на соревнованиях песню «Катюша», однако CAS запретил этот вариант, так как посчитал, что песня «слишком связана с Россией». В итоге ОКР предложил использовать музыку Чайковского.


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Теги: 
Олимпийские игры  МОК  гимн России  ОКР  музыка  Чайковский 

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