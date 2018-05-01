Московский зоопарк меняет режим работы с 1 мая

1 мая. Mossovetinfo.ru - Московский зоопарк меняет график работы с 1 мая мая в связи с увеличением светового дня.



Вход в зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 7:30 до 20:00. Кассы будут работать с 9:00 до 19:00.



Кроме того, до 19:00 будет осуществляться вход посетителей на территорию зоопарка.



В промежутке с 07:30 до 09:00 посетители смогут попасть в зоопарк только через главный вход. Пришедшие в это время люди смогут приобрести билет по специальной низкой цене – 300 рублей. Обычная цена билета для взрослого - 500 рублей.