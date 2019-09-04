4 сентября. Mossovetinfo.ru – Москва за пять лет добилась наибольшего прогресса среди всех городов мира в улучшении условий жизни, следует из данных ежегодного рейтинга, составляемого британским журналом Economist.



Рейтинг составляется ежегодно по 30 пунктам, среди которых такие показатели, как уровень здравоохранения, чистота окружающей среды, образование, развитие инфраструктуры, и другие.



Общий рейтинг Москвы в 2019 году составил 80 из 100. Это означает, что серьезных проблем с уровнем жизни в городе нет.



Первое место в рейтинге второй год подряд заняла австрийская столица Вена. На втором месте второй год подряд оказался австралийский Мельбурн, который ранее неоднократно занимал первое место. На третьем месте еще один австралийский город – Сидней, сместил с третьего места японскую Осаку.



Среди городов, которые добились большого прогресса в улучшении условий жизни сербский Белград, вьетнамский Ханой и украинский Киев.



Последние строчки рейтинга занимают бангладешский город Дакка, нигерийский Лагос и сирийский Дамаск, который признан наименее комфортным городом для проживания в мире.