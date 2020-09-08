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Другое     08.09.2020 07:07

Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

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Теги:  Страдивари  скрипка  клад  находка 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Москвич Юрий Курносов в квартире тети в крошечном городке Узловая Тульской области на антресолях обнаружил скрипку в бархатном чехле с надписью "Аntonius Straduarius”.

Подлинность инструмента уже подтвердили эксперты, и после реставрации новый владелец планирует выставить ее на аукцион. Об этом сообщает «Комсомольская правда». На скрипке есть и дата производства: 1691-й год.

90-летняя женщина умерла около полугода назад, а до этого сообщила племяннику, что на антресолях лежит настоящий клад.

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Теги: 
Страдивари  скрипка  клад  находка 

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