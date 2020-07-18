18 июля. Mossovetinfo.ru – Москвичам посоветовали не покупать арбузы и дыни до начала августа, хотя бахчевые лежат на прилавках магазинов целый год. Специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Екатерина Чердакова заявила АГН «Москва», что сочные арбузы и дыни появятся в столице с началом сезона бахчевых культур – в августе.



Эксперт напомнила, что покупать арбузы и дыни стоит только в проверенных местах: в магазинах, на рынках или специально оборудованных точках продажи. У продавца должны быть документы, которые подтвердят безопасность продукции. Арбузы и дыни также не должны лежать на земли или на полу.



По словам Чердаковой, у зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком коры, с усохшими усиком и плодоножкой.