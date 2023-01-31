 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Другое     31.01.2023 09:31

МВФ улучшил прогноз для российской экономики на 2023 и 2024 годы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МВФ  экономика  прогноз 

31 января, Mossovetinfo.ru - Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) повысили прогноз роста экономики России. В МВФ отмечают, что в прошлом, 2022 году, в России не случилось прогнозировавшегося ранее экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%. Фонд в апреле ожидал снижения на 8,5%, в июле — на 6%, в октябре — на 3,4%.

В 2023 году последует умеренно позитивный рост — МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%, а в 2024 году — на 2,1%.

Также МВФ на 0,2 процентного пункта улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году, до 2,9% против 3,4% в 2022-м.

В январе 2023 года в докладе МВФ отмечалось, что от 0,2% до 7% мирового ВВП может составить ущерб от фрагментации мировой экономики, а в некоторых странах экономика может упасть на 8–12%.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МВФ  экономика  прогноз 

Возврат к списку

Лента новостей

09:31 Другое МВФ улучшил прогноз для российской экономики на 2023 и 2024 годы

01:16 В мире Байден сказал журналистам, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16

12:45 Происшествия Задержаны несовершеннолетние, причастные к повреждению объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта - ФСБ

11:51 В России Правительство России расширило параметры программы льготной ипотеки для IT-специалистов

11:43 В мире В Турции огласили дату Газового саммита в Стамбуле

Актуальные материалы

21:56 Власть Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru