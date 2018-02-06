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Другое     08.02.2018 12:47

Наиболее популярные автомобили 2003-2008 года выпуска по версии CarPrice

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Теги:  Автомобили  подержанные  популярность  рейтинг  CarPrice 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Компания CarPrice, по итогам 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин, составила рейтинг наиболее популярных автомобилей 2003-2008 года выпуска. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-секретарь компании Анна Пухова.

Наиболее популярные автомобили 2003-2008 года выпуска на вторичном рынке за 2017 год:
1. Ford Focus II
2. Opel Astra H Рестайлинг
3. Chevrolet Lacetti
4. Volkswagen Passat B6
5. Opel Corsa D
6. Hyundai Accent II
7. Mitsubishi Lancer X
8. Mazda 3 I (ВК) Рестайлинг
9. Chevrolet Lanos
10. Mitsubishi Lancer IX Рестайлинг

CarPrice – один из крупнейших продавцов подержанных автомобилей в России. В течение 2017 года компания провела 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин. В настоящее время компания располагает 60 розничными точками, расположенными в 25 городах страны. 

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Теги: 
Автомобили  подержанные  популярность  рейтинг  CarPrice 

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