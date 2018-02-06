Наиболее популярные автомобили 2003-2008 года выпуска по версии CarPrice

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Компания CarPrice, по итогам 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин, составила рейтинг наиболее популярных автомобилей 2003-2008 года выпуска. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-секретарь компании Анна Пухова.



Наиболее популярные автомобили 2003-2008 года выпуска на вторичном рынке за 2017 год:

1. Ford Focus II

2. Opel Astra H Рестайлинг

3. Chevrolet Lacetti

4. Volkswagen Passat B6

5. Opel Corsa D

6. Hyundai Accent II

7. Mitsubishi Lancer X

8. Mazda 3 I (ВК) Рестайлинг

9. Chevrolet Lanos

10. Mitsubishi Lancer IX Рестайлинг



CarPrice – один из крупнейших продавцов подержанных автомобилей в России. В течение 2017 года компания провела 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин. В настоящее время компания располагает 60 розничными точками, расположенными в 25 городах страны.

